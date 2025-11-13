TEMAS DE HOY:
¡Confirmado! Para clasificar al Mundial, Bolivia deberá jugar dos partidos en el repechaje

El triunfo de Nigeria sobre Gabón (4‑1) obliga a La Verde a iniciar el repechaje desde semifinales rumbo al Mundial. 

Martin Suarez Vargas

13/11/2025 18:20

Selección boliviana de fútbol. Foto: Internet.
Bolivia.

El triunfo de Nigeria sobre Gabón (4-1) determina que La Verde iniciará su participación en el repechaje desde semifinales para llegar a la final y pelear por el cupo mundialista.

Bolivia (ranking 76) jugará directamente desde las semifinales del repechaje mundialista. Esto se debe a que Nigeria (ranking 41) venció 4‑1 a Gabón, la única selección ubicada por debajo de La Verde en el ranking (77), que le hubiera permitido a La Verde disputar solo un partido y ganarlo, para llegar al Mundial. Ahora, Nigeria luchará por el cupo directo al repechaje enfrentando a la República del Congo, en representación de África.

Hasta ahora, la primera selección que se clasificó al repechaje fue Nueva Caledonia, ubicada en el puesto 150 del ranking. Seguida de Bolivia tras quedar séptima en Conmebol. En los próximos días se definirán las otras selecciones que avanzarán desde las confederaciones de Asia, África y Concacaf.

En Asia, Emiratos Árabes Unidos (ranking 67) e Irak (ranking 57) luchan por su cupo al repechaje. En Concacaf, Panamá (31), Curazao (82) y Costa Rica (45) también buscan asegurar su lugar.

El sorteo de los cruces entre las selecciones clasificadas se realizará el 20 de noviembre.

 

