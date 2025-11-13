TEMAS DE HOY:
Cristiano, expulsado ante Irlanda por propiciar un codazo en la espalda de un rival

Ronaldo fue expulsado este jueves en el minuto 61 del partido ante Irlanda de fase de clasificación del Mundial de 2026.

13/11/2025 18:15

El delantero portugués Cristiano Ronaldo fue expulsado este jueves en el minuto 61 del partido ante Irlanda de fase de clasificación del Mundial de 2026, con el 2-0 en el marcador, tras propiciar un codazo en la espalda de un defensor rival.

El colegiado del encuentro, el sueco Glenn Nyberg, le enseñó inicialmente tarjeta amarilla, pero tras la revisión del VAR cambió de decisión y le ensenó a Ronaldo la roja directa. No podrá jugar el próximo partido de fase de grupos de este domingo ante Armenia.

Mire el video:

 

 

