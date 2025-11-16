¡Posible rival de Bolivia! Congo eliminó a Nigeria y jugará el repechaje

La República Democrática del Congo dio el batacazo este domingo, al derrotar por 4-3 a la selección de Nigeria en la final por el pase al repechaje mundialista por el continente africano. No estaba en los planes de ningún entendido en la materia del futbol, pero así es este deporte, donde ahora los congoleños pintan como posible rival de Bolivia en la cita de marzo.

