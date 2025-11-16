TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito mujer ambulancia

29ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Posible rival de Bolivia! Congo eliminó a Nigeria y jugará el repechaje

El seleccionado congoleño de fútbol dio la sorpresa este domingo al vencer a Nigeria en penales y adjudicarse el boleto al repechaje mundialista en representación de África.

Martin Suarez Vargas

16/11/2025 18:41

África.

Escuchar esta nota

La República Democrática del Congo dio el batacazo este domingo, al derrotar por 4-3 a la selección de Nigeria en la final por el pase al repechaje mundialista por el continente africano. No estaba en los planes de ningún entendido en la materia del futbol, pero así es este deporte, donde ahora los congoleños pintan como posible rival de Bolivia en la cita de marzo. 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Uno decide

21:30

La gran batalla

23:50

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Uno decide

21:30

La gran batalla

23:50

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD