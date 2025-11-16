Venezolanos buscan ofertas para asegurar su plato navideño ante dificultades económicas

Este domingo, decenas de familias en Caracas acudieron a un mercado a cielo abierto en busca de combos a bajo costo que permitan mantener viva la costumbre de preparar hallacas, el plato típico de la Navidad venezolana.

"Pensábamos que no íbamos a comer hallacas"

Alí Alvarado, caraqueño de 58 años, logró comprar un paquete con los ingredientes esenciales por 1.500 bolívares (unos 6,3 dólares).

“Hay gente que no tiene cómo comprarse un medio kilito de cochino, ni para las hojas”, lamentó, aludiendo al alto costo de los insumos en los supermercados.

Con un salario mínimo equivalente a 55 centavos de dólar al mes, muchas familias dependen de este tipo de operativos solidarios.

¿Qué incluye el combo?

Según la coordinadora del operativo, cada combo alcanza para unas 30 hallacas, e indicó que se espera vender cerca de 10.000 paquetes durante la jornada.

Luis Alfredo Ortiz, otro ciudadano beneficiado, llegó al mercado a las 6:00 a.m. con la esperanza de comprar los ingredientes que, de otro modo, no podría costear.

La hallaca, símbolo de identidad

La hallaca es una preparación a base de masa de maíz, rellena con un guiso que mezcla carne de res, cerdo y pollo, junto a aceitunas, pasas, alcaparras y encurtidos, todo envuelto en hojas de plátano y cocido en agua.

En 2024, el Gobierno venezolano inició el proceso para postular la hallaca como patrimonio cultural inmaterial ante la UNESCO, con una respuesta esperada para 2027.

Navidad adelantada y contexto nacional

Como en años anteriores, el gobierno de Nicolás Maduro adelantó oficialmente la Navidad al 1 de octubre.

Sin embargo, la temporada transcurre en un contexto marcado por dificultades económicas, fallas en servicios básicos y tensión política, agravada por la incertidumbre tras las elecciones presidenciales de 2024 y el reciente despliegue militar de EE.UU. en la región.

