Internacional

[VIDEO] Maduro llama a la paz cantando ‘Imagine’ de John Lennon en plena tensión con EE.UU.

Charles M. Flores

16/11/2025 13:30

Maduro canta ‘Imagine’ de John Lennon en acto público en medio de tensión con EE. UU. FOTO: Tomada de internet.
Caracas, Venezuela

Nicolás Maduro volvió a acaparar titulares al interrumpir su discurso en un acto público para entonar un fragmento de la icónica canción Imagine, de John Lennon, en medio del aumento de tensiones con la administración de Donald Trump.

El gesto, que rápidamente se viralizó en redes sociales, provocó una ola de reacciones encontradas: desde quienes lo recibieron con humor hasta quienes interpretan su acción como una "burla" frente a la situación diplomática y militar que enfrenta Venezuela.

En las últimas semanas, la relación entre Caracas y Washington se ha deteriorado. Según informes recientes, el gobierno de Trump considera medidas militares contra Venezuela, acusando a Maduro de liderar el llamado “Cártel de los Soles”. La presencia de tropas estadounidenses en el Caribe ha agudizado la tensión, generando un ambiente de incertidumbre política y social.

Durante el acto, Maduro hizo un llamado explícito a la paz, citando al fallecido músico británico: “Hacer todo por la paz, como decía John Lennon”. Luego preguntó a los presentes cómo era la canción Imagine y comenzó a cantarla, acompañado más tarde por la pista original del tema. La reacción del público fue mixta: aplausos, gritos, silbidos y sonrisas marcaron el momento.

“Los más jóvenes deberían buscar la letra, es una inspiración para todos los tiempos. Es un himno para todas las épocas y generaciones que dejó John Lennon como regalo a la humanidad. Que viva la memoria eterna de ese gran poeta y músico”, afirmó el mandatario.

