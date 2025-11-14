El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este jueves a diversas plataformas digitales de participar “activamente” en lo que calificó como una “guerra psicológica” contra el país. Mencionó de manera específica a TikTok e Instagram.

Durante un encuentro en Caracas con jóvenes simpatizantes del chavismo, exhortó a “ganar la batalla de las redes sociales”, y aseguró que la juventud venezolana ha “dado grandes pasos” en la defensa comunicacional del Gobierno.

“Yo los veo defendiendo la verdad de Venezuela desde cada territorio, desde cada calle y cada comunidad”, afirmó.

Contexto político y comunicacional

Las declaraciones se produjeron días después de que el ministro de Interior, Diosdado Cabello, afirmara que cada venezolano con un teléfono móvil es “un reportero en defensa de la nación”, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe, calificado por el Gobierno como una “amenaza”.

En un reciente congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la organización concluyó que es deber de sus militantes asumir tareas comunicacionales e internacionales para contrarrestar lo que consideran una “guerra cognitiva y psicológica” contra el país.

Antecedentes: bloqueos y restricciones

En agosto de 2024, Maduro ordenó suspender por diez días la red X, entonces propiedad de Elon Musk. Aunque el plazo concluyó, la plataforma continúa bloqueada para los usuarios venezolanos.

La medida fue tomada en medio de la crisis postelectoral de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral —dominado por funcionarios afines al oficialismo— proclamó la reelección de Maduro, mientras la oposición denunció fraude y reconoció como ganador a Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en España.

Hace un año, el mandatario ya había pedido a estudiantes evaluar acciones frente a las redes sociales, a las que acusó de tener como objetivo “envenenar la mente” de los jóvenes.

