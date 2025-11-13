MrBeast abre las puertas de su primer parque temático: Así es el ambicioso "Beast Land" en Arabia Saudita

El youtuber más seguido del mundo, Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast (con más de 450 millones de seguidores), anunció la apertura de su primer parque temático, bautizado como Beast Land. El ambicioso proyecto busca replicar los retos a gran escala y los sorteos masivos que han hecho famoso al creador, como su recreación de El Juego del Calamar, llevándolos a la vida real.

"Hemos creado juegos personalizados inspirados en nuestros vídeos que no existen en ningún otro sitio y tendremos el muro de premios más grande del mundo", señaló el youtuber en sus redes sociales.

Un parque exclusivo y temporal

El parque temático tiene una peculiaridad que ha generado debate entre sus seguidores: se encuentra en Riad, la capital de Arabia Saudita, y su funcionamiento es limitado. Beast Land abrirá sus puertas desde el 13 de noviembre hasta el 27 de diciembre, ya que forma parte de la Riyadh Season, un macroevento anual de entretenimiento en la región, según informa Eldiario.es.

Ante las críticas de algunos fans que cuestionaban por qué no se ubicó el parque en Estados Unidos, MrBeast defendió su elección explicando que su público es mayoritariamente internacional y que tienen "muchos fans en Oriente Medio". "¡Quería darles la oportunidad de participar!", justificó el creador en su perfil de X.

Atracciones de videos a la vida real

Beast Land promete ser "un mundo completamente gamificado, lleno de zonas temáticas, juegos llenos de energía y desafíos inmersivos que hacen que cada visitante se sienta como un concursante en la aventura definitiva de MrBeast".

Entre las atracciones que los visitantes podrán disfrutar se encuentran:

Tower Siege: Los participantes cargan pelotas en catapultas reales para introducirlas en tubos de 18 metros de altura y acumular puntos.

Drop Zone: Seis personas se colocan sobre trampillas y el último en pulsar un botón iluminado cae sobre una piscina de bolas.

Airmail: Los concursantes se deslizan por una tirolina y deben dejar caer bolsas con peso justo en el centro de una diana.

Dungeon Space: Un laberinto donde los visitantes compiten para conseguir la mayor puntuación.

