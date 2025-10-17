Maduro asegura que el alto mando está "más unido que nunca" en la defensa de Venezuela

Caracas, 16 oct (EFE)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró este jueves que el alto mando político y militar de su país está "más unido que nunca" en la defensa de la patria, en un contexto marcado por el despliegue naval que mantiene Estados Unidos en el sur del mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, lo que el chavismo denuncia como una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen" en la nación suramericana.

"Les tengo malas noticias a los intrigantes, a los imperialistas y a todos sus medios, portales y agencias: hoy el alto mando político-militar de la revolución (chavismo) estamos más unidos y resteados que nunca en defender nuestra patria, imbéciles", expresó Maduro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Así mismo, el jefe de Estado venezolano indicó que 6,2 millones de ciudadanos están alistados en la Milicia Bolivariana "como parte del sistema integral de defensa nacional".

A su derecha estaba sentada la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien previamente publicó un mensaje en su canal de Telegram en el que calificó como falsa una nota del periódico Miami Herald sobre un supuesto ofrecimiento que ella le habría hecho a Washington de encabezar un Gobierno de transición sin Maduro.

La también ministra de Hidrocarburos aseguró que "la revolución bolivariana (el chavismo) cuenta con un alto mando político (y) militar compacto y unido en torno a la voluntad del pueblo".

En otro mensaje, Rodríguez publicó una selfi en la que sonríe al lado del mandatario, y escribió: "Mi respuesta a los mentirosos e intrigantes. Juntos y unidos junto al presidente Maduro consolidando el camino de (Hugo) Chávez. No han podido ni podrán". EFE

csm/jrg

Mira la programación en Red Uno Play