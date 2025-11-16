Tragedia en la pista: piloto muere en la última vuelta del autódromo

Un trágico episodio se registró en el Autódromo Roberto José Mouras, en la zona oeste de La Plata, ayer, sábado, cuando el piloto Alejandro Frangioli, de 66 años, falleció mientras competía en la categoría Turismo Internacional.

Según los reportes del evento, Frangioli se desvaneció durante la última vuelta a bordo de su Ford Fiesta, perdió el control del vehículo y terminó detenido al costado de la pista. Los equipos médicos del autódromo intentaron realizar maniobras de reanimación de inmediato, pero no pudieron salvarlo. El médico del evento certificó que la causa de la muerte fue natural.

El yerno del piloto, Guillermo Quiroga, informó que Frangioli contaba con antecedentes cardíacos: había sufrido previamente un paro cardíaco, tenía tres stents coronarios y seguía un tratamiento médico.

La policía realizó las actuaciones de rigor y el caso fue caratulado como “averiguación de causales de muerte”, sin intervención penal debido al cuadro clínico preexistente del piloto.

Nacido en Chaco, Frangioli fue tricampeón de la Clase Súper en 2005, 2006 y 2018, y este año era uno de los protagonistas de la Clase 2 del Turismo Internacional. La categoría emitió un comunicado oficial expresando su pesar:

“Lamentamos informar el fallecimiento del piloto Alejandro Frangioli, campeón 2005, 2006 y 2018 de la Clase Súper, y en este 2025 gran protagonista de la Clase 2. No tenemos palabras para expresar este irreparable momento. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos”.

