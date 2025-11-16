Familiares, amigos y exjugadores se despiden de Xabier Azkargorta

El fútbol boliviano despide a uno de sus grandes mentores, cuyo legado trascenderá en jugadores y aficionados.
15/11/2025 21:52
Familiares, amigos, exjugadores y ciudadanos se reunieron en el velorio de Xabier Azkargorta para rendirle un último homenaje y expresar sus condolencias a su familia. El reconocido entrenador dejó un legado significativo en el fútbol boliviano.
Durante el velorio, los presentes destacaron su carisma, entrega y humildad, recordándolo como un guía y mentor tanto dentro como fuera de la cancha. Hinchas y jugadores de distintos clubes se acercaron de manera espontánea, reflejando el respeto y cariño que cultivó a lo largo de su trayectoria.
Pablo Escobar, exjugador de la selección, expresó: “Una persona que con solo hablar te dejaba enseñanza, muy positiva y generosa. No necesitabas que te dirigiera para aprender de él”.
Por su parte, Ruddy Rea, ciudadano, recordó que Azkargorta “nos hizo vibrar a toda Bolivia” y lo consideró “un amigo para todos los que seguimos el fútbol nacional”.
Autoridades, amigos y exfutbolistas, incluyendo figuras del Mundial de 1994 como Marco Sandy, William Ramallo y Marco Antonio Echeverry, llegaron para despedir al entrenador. El cuerpo de Ascargorta será trasladado mañana a un cementerio privado luego de la misa de cuerpo presente programada a las 10:00.
Exseleccionados del Mundial de 1994 como Lorgio Álvarez destacaron: “Bolivia pierde a una de las personas más importantes a nivel profesional, como técnico y ser humano. Su legado y enseñanzas perdurarán”.
Carlos Aragonés coincidió, resaltando su visión, conocimiento y capacidad de transmitir sus enseñanzas: “Lo vamos a perder físicamente, pero siempre estará en nuestra memoria”.
