¡Luto en el fútbol boliviano! ¿Quién era Xabier Azkargorta, el hombre que dio la alegría más grande al país?

Bolivia despertó este viernes con una noticia que enluta al deporte nacional: el fallecimiento de Xabier Azkargorta, el entrenador que marcó un antes y un después en la historia del fútbol boliviano al conseguir la clasificación al Mundial de Estados Unidos 1994, un logro que permanece como uno de los momentos más memorables del país.

Francisco Xabier Azkargorta Uriarte, nació en Azpeitia, Guipúzcoa, España, el 26 de septiembre de 1953 y murió el 14 de noviembre de 2025. Médico de profesión y exjugador de fútbol, encontró su mayor legado en los banquillos.

Llegó a Bolivia en 1993 para dirigir a la Selección, y casi de inmediato transformó al equipo nacional en un plantel competitivo, unido y capaz de lograr lo que parecía imposible.

Con una generación brillante de futbolistas, Azkargorta condujo a la Verde a la Copa del Mundo de 1994, convirtiéndose en el único técnico en la historia en clasificar a Bolivia a un Mundial por mérito deportivo.

Su impacto fue tan grande que incluso el entonces presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada le propuso ocupar un cargo ministerial, oferta que rechazó para continuar en el ámbito deportivo.

La noticia de su fallecimiento generó consternación en el país. En los últimos meses, Azkargorta enfrentaba problemas cardíacos, según confirmaron fuentes cercanas a su familia.

Tanto exjugadores como dirigentes y aficionados manifestaron su pesar por la partida del “Bigotón”, considerado por muchos como un símbolo de esperanza y orgullo nacional.

Después de su ciclo en Bolivia, también dirigió a la selección de Chile, aunque sin repetir el éxito alcanzado con la Verde. Sin embargo, fue en territorio boliviano donde dejó una huella imborrable.

Hoy, Bolivia despide al hombre que le dio su mayor alegría futbolística. Xabier Azkargorta ya es parte eterna de la memoria del deporte boliviano.

