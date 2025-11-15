TEMAS DE HOY:
Deportes

Incendio en Ezeiza afectó la vivienda de Franco Armani sin causar heridos

La explosión en el Polígono Industrial Spegazzini provocó daños materiales en varias casas, incluida la del arquero de River Plate, quien no se encontraba en el lugar.

Martin Suarez Vargas

15/11/2025 17:36

Franco Armani, portero de la selección Argentina y de River Plate. Foto: Internet.
Argentina.

Un incendio de gran magnitud en el Polígono Industrial Spegazzini, en Ezeiza, generó explosiones que alcanzaron varias viviendas del área, incluida la residencia del arquero y capitán de River Plate, Franco Armani. Afortunadamente, el futbolista y su familia no estaban en el domicilio durante el incidente.

La onda expansiva provocó la rotura de cristales en la vivienda de Armani, aunque no se registraron heridos. Fuentes cercanas al deportista aclararon que no fue necesario que la familia buscara alojamiento alternativo tras el siniestro.

El operativo de emergencia movilizó a más de 380 bomberos, 70 unidades y numerosos equipos de policía, salud y Defensa Civil, quienes trabajaron para controlar el fuego que afectó aproximadamente siete galpones, incluyendo uno con neumáticos y otro con agua oxigenada al 250%. Un frigorífico con depósitos de amoníaco cercano al foco principal fue especialmente vigilado para evitar riesgos mayores.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, confirmó la magnitud del incidente y destacó la rápida intervención de los equipos de emergencia. Se evacuaron preventivamente varias familias y se cortó temporalmente la autopista Cañuelas-Ezeiza como medida de precaución.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó que los pacientes atendidos evolucionan sin complicaciones graves. Solo un hombre permanece en terapia intensiva tras sufrir un infarto, mientras que una mujer embarazada ya fue dada de alta.

En un comunicado, la familia Armani expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y aseguró que todos se encuentran bien, lamentando únicamente los daños materiales en la vivienda.

