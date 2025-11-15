Menos filas y más horarios: transporte interdepartamental empieza a regularizarse

El abastecimiento de combustible empieza a mostrar señales de mejora y, como resultado, las terminales de buses del país están habilitando más salidas hacia diferentes destinos. Las empresas de transporte interdepartamental aseguran que las largas filas para cargar carburante están disminuyendo y que esto les permite retomar gradualmente la normalidad en sus operaciones.

Las salidas de buses hacia el Oriente se desarrollan con normalidad, mientras que los viajes al Occidente mantienen los horarios de restricción establecidos por los trabajos que realiza la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en la zona de Llavini.

Los cortes se cumplen de 07:00 a 11:30 y por la tarde de 14:00 a 18:30, periodos en los que la vía permanece cerrada por las labores de mantenimiento.

En la terminal de buses, varias empresas informaron que ya pudieron habilitar más viajes gracias a la mejora en el suministro de combustible.

“Las filas estaban largas, pero ahora están disminuyendo. De a poco todo se está estabilizando. Dios quiera que vuelva la normalidad para trabajar constantemente”, señalaron desde una de las operadoras.

Otra empresa explicó que, debido a los cortes en carretera, por la mañana solo estaban saliendo con un bus, pero ahora ya pudieron habilitar dos.

“Como se cierra la vía de 9 a 11 de la mañana, no hay mucho margen para programar salidas. En la tarde sí hay más espacio: de 3 a 11 de la noche podemos completar casi todos los horarios”, indicaron.

Pese a la mejora, el sector espera que la provisión de combustible se normalice por completo para evitar nuevas filas y retrasos. “De a poco está mejorando y ya no hay tantas colas. Para nosotros eso ya es un alivio”, comentaron desde otra empresa de transporte.

Mira la programación en Red Uno Play