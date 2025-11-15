Polémica por salida de Héctor Arce de la OEA: exdiputado califica su labor como “decepcionante”

La conclusión de funciones de Héctor Enrique Arce Zaconeta como representante de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) continúa generando repercusiones a nivel nacional. Tras el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, surgieron opiniones divididas sobre el trabajo que desarrolló durante su gestión.

Para el exdiputado Fernando Barrientos, el desempeño de Arce estuvo lejos de ser satisfactorio y —según afirmó— dejó más decepciones que resultados.

“Un papel totalmente decepcionante. Lamentablemente, lo único que ha hecho esta representación ha sido mentirle a una importante instancia internacional. Más ha ido a hablar de un supuesto golpe, cuando ni siquiera ha existido aquello”, señaló Barrientos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó oficialmente el cese de funciones mediante un comunicado, en el que informó que se procesan renuncias y ceses de representantes bolivianos en el exterior “conforme a la normativa vigente y a los procedimientos de transición institucional”. Esto se enmarca en una nueva visión de política exterior enfocada en la profesionalización, la eficiencia y la representación responsable del Estado.

En ese contexto, Barrientos volvió a cuestionar la labor del exembajador, asegurando que su rol no aportó al país.

“Ha estado feliz como turista, con sueldo en dólares y todavía decepcionando al país en una representación importante para el pueblo boliviano”, manifestó.

Héctor Arce hizo pública su renuncia a través de sus redes sociales. En su mensaje, explicó que presentó su renuncia definitiva el 24 de octubre, día en el que realizó su “última labor fundamental” en la OEA, y agregó que la Cancillería aceptó su renuncia el 30 de octubre.

Arce, exprocurador del Estado y exministro de Justicia, fue designado embajador ante la OEA en junio de 2021, durante el Gobierno de Luis Arce.

Mira la programación en Red Uno Play