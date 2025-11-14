Samuel Doria Medina plantea tres ejes centrales para la reforma judicial en la Cumbre de Justicia

En el marco de la Cumbre de Justicia que se realiza este viernes, el empresario y líder político Samuel Doria Medina planteó una serie de propuestas destinadas a impulsar una reforma estructural y urgente del sistema judicial boliviano. A través de un mensaje público, destacó tres pilares fundamentales que, a su criterio, deben guiar el proceso de transformación.

Doria Medina afirmó que la justicia boliviana requiere un cambio profundo y transparente, empezando por modificar el mecanismo de elección de magistrados, con el fin de despolitizar las designaciones y garantizar la independencia judicial.

Asimismo, propuso incrementar el presupuesto del sistema judicial hasta el 2% del PIB, con el objetivo de dotar a la justicia de una base económica propia, mayor autonomía y la capacidad operativa necesaria para atender la demanda ciudadana de manera eficiente.

Como tercer eje, planteó la eliminación del Tribunal Constitucional Plurinacional, asegurando que esta instancia “ha fracasado como figura judicial” durante su tiempo de funcionamiento.

Reconociendo que sus ideas pueden generar desacuerdos, Doria Medina convocó al debate abierto.

“Es posible que algunos no acuerden con estas propuestas. Debatámoslas entonces. Todo es discutible”, expresó.

No obstante, advirtió que mantener el statu quo ya no es una opción.

“Lo único que no podemos permitir es la inercia de una justicia que es negocio y no servicio, que distorsiona la democracia en lugar de constituir su fundamento”, señaló.

Mire la publicación de Samuel Doria Medina:

