Alcalde Arias plantea cuatro propuestas para la Cumbre Judicial en Sucre

El alcalde de La Paz, Iván Arias, presentó este viernes cuatro propuestas concretas que, a su criterio, deben ser consideradas en la Cumbre Judicial que se desarrollará por la tarde en la ciudad de Sucre. Las sugerencias están orientadas a enfrentar la crisis estructural del sistema de justicia y avanzar hacia reformas inmediatas y efectivas.

Arias afirmó que el país no puede esperar “grandes transformaciones” a largo plazo mientras persisten problemas urgentes que requieren decisiones rápidas.

Entre sus planteamientos, destacó la necesidad de eliminar la aplicación excesiva de la detención preventiva, medida que según indicó ha provocado un alto nivel de hacinamiento carcelario y ha convertido la prisión en el punto de partida para la defensa legal de miles de personas.

“Hay un montón de gente detenida, te meten a la cárcel y desde la cárcel tienes que defenderte y las cárceles están hacinadas”, sostuvo la autoridad edil.

Evaluación rápida de jueces y control institucional

Como segunda propuesta, Arias pidió que se impulse una evaluación inmediata del desempeño de los jueces para identificar casos de prevaricato. Recordó que el único ente facultado para realizar cambios en el ámbito judicial es el Consejo de la Magistratura.

La tercera iniciativa apunta a modernizar y transparentar la administración de justicia mediante la digitalización de los procesos, incorporando herramientas de tecnología e incluso inteligencia artificial para agilizar trámites, evitar manipulación de expedientes y mejorar el acceso ciudadano.

Fiscales departamentales para garantizar el cumplimiento de la ley

Finalmente, el alcalde planteó la designación de fiscales en cada departamento cuya labor prioritaria sea hacer respetar las normas y fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad dentro del sistema judicial.

