TEMAS DE HOY:
Ladrones atrapados accidente de tránsito Joven aprehendido

26ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Espacio empresarial

Un almuerzo a la carta: participante vence el minireto de tapas en el Reto Santé

El participante número 06 se llevó el minireto de armar la torre de tapas más alta y ganó la posibilidad de elegir su almuerzo preferido.

Silvia Sanchez

15/11/2025 12:05

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Poco antes de cumplirse las 25 horas del Reto Santé, los competidores enfrentaron un nuevo minireto: armar la torre de tapas más alta sin despegar la mano del auto eléctrico cero kilómetros. El premio era irresistible y perfecto para la hora: poder escoger el almuerzo de su preferencia.

El participante número 06 se llevó la victoria tras construir una torre de 22 centímetros, asegurándose así un delicioso beneficio. Su elección fue clara: un churrasco. Fue llevado a un restaurante dentro del centro comercial Las Brisas, donde además pudo disfrutar de un momento de descanso.

Foto Red Uno

El desafío continúa con 21 participantes que siguen buscando premios, beneficios y, por supuesto, el gran objetivo: ganar el auto eléctrico cero kilómetros. A mitad del tiempo de competencia, los miniretos seguirán apareciendo para poner a prueba su ingenio, fuerza y resistencia.

El Reto Santé arrancó a las 11 de la mañana de este viernes 14 de noviembre y, aunque ya se entregaron varios beneficios, aún quedan premios tentadores como consolas de videojuegos, televisores, una motocicleta eléctrica y dinero en efectivo.

Recuerda que puedes seguir el desarrollo del evento en tiempo real a través de las transmisiones en vivo en las redes sociales de Red Uno y Santé.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Uno decide

12:30

Uno decide

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Uno decide

12:30

Uno decide

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD