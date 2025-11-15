Un almuerzo a la carta: participante vence el minireto de tapas en el Reto Santé

Poco antes de cumplirse las 25 horas del Reto Santé, los competidores enfrentaron un nuevo minireto: armar la torre de tapas más alta sin despegar la mano del auto eléctrico cero kilómetros. El premio era irresistible y perfecto para la hora: poder escoger el almuerzo de su preferencia.

El participante número 06 se llevó la victoria tras construir una torre de 22 centímetros, asegurándose así un delicioso beneficio. Su elección fue clara: un churrasco. Fue llevado a un restaurante dentro del centro comercial Las Brisas, donde además pudo disfrutar de un momento de descanso.

Foto Red Uno

El desafío continúa con 21 participantes que siguen buscando premios, beneficios y, por supuesto, el gran objetivo: ganar el auto eléctrico cero kilómetros. A mitad del tiempo de competencia, los miniretos seguirán apareciendo para poner a prueba su ingenio, fuerza y resistencia.

El Reto Santé arrancó a las 11 de la mañana de este viernes 14 de noviembre y, aunque ya se entregaron varios beneficios, aún quedan premios tentadores como consolas de videojuegos, televisores, una motocicleta eléctrica y dinero en efectivo.

Recuerda que puedes seguir el desarrollo del evento en tiempo real a través de las transmisiones en vivo en las redes sociales de Red Uno y Santé.

Mira la programación en Red Uno Play