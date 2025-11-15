Error mínimo, resultado fatal: competidor queda fuera del Reto Santé por no apoyar toda la palma

Al cumplirse 23 horas de competencia del Reto Santé 2025, un nuevo error técnico dejó fuera a uno de los jugadores. El participante número 14 fue eliminado luego de apoyar su mano en uno de los retrovisores del auto eléctrico cero kilómetros, dejando uno de los dedos ligeramente levantado.

El detalle no pasó desapercibido y, siguiendo las reglas del desafío, tuvo que abandonar la competencia.

Foto Red Uno

El Reto Santé continúa ahora con 22 participantes, todos con la mira puesta en el premio mayor y decididos a superar cada minireto que se presente en el camino. Estos desafíos no solo ponen a prueba la concentración, sino que también otorgan premios extras y beneficios clave para resistir más tiempo.

La competencia arrancó con fuerza a las 11 de la mañana del viernes 14 de noviembre. Aunque ya se entregaron varios beneficios, aún quedan premios atractivos como consolas de videojuegos, televisores, una motocicleta eléctrica y dinero en efectivo.

Recuerda que puedes seguir el evento en vivo a través de las transmisiones en las redes sociales de Red Uno y Santé.

No te pierdas ni un segundo del desafío más esperado del año.

Mira la programación en Red Uno Play