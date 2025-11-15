Cortarse el cabello le costó caro: un nuevo eliminado deja al Reto Santé con 21 participantes

Después de 24 horas de competencia dentro del Reto Santé 2025, un nuevo participante tuvo que abandonar el desafío por infringir las reglas del juego. Se trata del competidor número 26, quien protagonizó varios momentos divertidos durante su estadía, pero terminó cometiendo un error que lo dejó fuera.

Durante el tiempo de descanso autorizado para ir al baño, el participante decidió pasar por la peluquería para retocarse el corte que había recibido en un minireto anterior, donde había ganado un beneficio. Sin embargo, esta acción no estaba permitida según el reglamento. Tras revisar las normas, la organización determinó que debía ser eliminado.

Foto Red Uno

El desafío continúa ahora con 21 participantes que permanecen firmes, con la mano sobre el auto cero kilómetros y la determinación intacta. Todavía quedan varios miniretos por delante, cada uno con premios extra y beneficios decisivos para resistir más tiempo.

El Reto Santé arrancó a las 11 de la mañana del viernes 14 de noviembre y, aunque ya se entregaron varios beneficios, aún hay premios importantes en juego, como consolas de videojuegos, televisores, una motocicleta eléctrica y dinero en efectivo.

No olvides que puedes seguir el evento en tiempo real a través de las transmisiones en vivo en las redes sociales de Red Uno y Santé.

Mira la programación en Red Uno Play