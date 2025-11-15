¡Batacazo! Burkina Faso eliminó a Alemania del Mundial Sub17

La selección de Burkina Faso protagonizó la gran sorpresa de los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17, disputado en Catar, tras ganar por 0-1 este sábado a Alemania, la vigente campeona.

Un resultado que pocos hubieran imaginado, dada la trayectoria ascendente del equipo alemán, que accedió a los dieciseisavos como líder del grupo G tras golear el pasado lunes por 7-0 a El Salvador.

Contundente marcador que no pareció impresionar al equipo africano, que desde el pitido inicial se aplicó en la extenuante presión que ha caracterizado a los étalons en la primera fase del torneo.

De hecho, el gol de la victoria del conjunto burkinés llegó tras un robo de balón a los cinco minutos de juego de Cherif Barro, quien asistió para que Mohamed Zongo firmara el definitivo 0-1 con un potente y preciso zurdazo.

Alemania intentó igualar el marcador por todos los medios, pero los dirigidos por Marc-Patrick Meister se estrellaron una y otra vez contra la sólida defensa de Burkina Faso, que incluso anotó un segundo tanto en el tiempo añadido. Sin embargo, este no subió al marcador tras confirmarse en las imágenes de vídeo la posición antirreglamentaria del jugador africano.

Nada pudo impedir la victoria del equipo burkinés, que se medirá el próximo miércoles en los octavos de final con Uganda, que aseguró un puesto entre los dieciséis mejores tras imponerse este sábado por 0-1 a Senegal con un gol desde fuera del área de Abubakali Walusimbi a los quince minutos.

Inglaterra, a octavos de la mano del hijo de Heskey

También estará en octavos Inglaterra, que se impuso este sábado por 0-2 a Corea del Sur con los goles en la primera mitad de Huiseop Jung, en propia meta, y de Reigan Heskey, hijo del exdelantero internacional inglés Emile Heskey.

El rival de Inglaterra en la siguiente ronda será Austria, que ganó por 2-0 a Túnez en los dieciseisavos de final, en un encuentro que los centroeuropeos no lograron decantar a su favor hasta los minutos finales.

Johannes Moser abrió el marcador para los austríacos a los 83 minutos con un penal, y un minuto después Mazen Slama sentenció con un tanto en propia meta.

Italia no falla y sigue adelante en el torneo

Italia sufrió menos y no desaprovechó los problemas defensivos de su rival para imponerse por 2-0 a la República Checa con goles en la segunda mitad de los jugadores del Roma Antonio Arena y Valerio Maccaroni.

El conjunto italiano buscará repetir el triunfo en los octavos ante Uzbekistán, que protagonizó otra gran sorpresa al eliminar a Croacia en la tanda de penaltis por 3-4.

Los croatas solo pudieron forzar los penales a nueve minutos del final tras igualar 1-1 con un gol de Tino Kusanovic, que respondió al tanto inicial de Sadriddin Khasanov en la primera mitad.

Corea del Norte acaba con el sueño de la Vinotinto

Japón, que ganó con claridad por 3-0 a Sudáfrica, se medirá en octavos con Corea del Norte, que terminó con el sueño de Venezuela tras imponerse este sábado por 2-1 en la primera ronda eliminatoria.

De nada valió a los dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo la reacción mostrada en la segunda mitad, en la que el equipo venezolano buscó revertir la desventaja de dos tantos (0-2) con la que se fue al descanso, tras recortar diferencias (1-2) con un gol de Juan Uribe a los quince minutos de la reanudación.

El empate estuvo cerca a falta de doce minutos para el final, en un remate de David García que el guardameta norcoreano Jong Hun Kim evitó que terminara en gol con una gran intervención. EFE

