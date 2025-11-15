[Video] Colombia y Francia protagonizan una pelea campal en el Mundial Sub17

La Selección Colombia terminó su participación en el Mundial Sub-17 con una jornada amarga dentro y fuera de la cancha. Tras perder 2-0 frente a Francia en los octavos de final, el encuentro derivó en un enfrentamiento físico entre jugadores de ambas selecciones, un incidente que no apareció en la transmisión oficial, pero sí en varios videos que circularon masivamente en redes sociales.

Las imágenes revelan que, apenas concluido el partido, futbolistas de los dos equipos se lanzaron golpes mientras cuerpos técnicos y familiares intentaban intervenir desde las tribunas. Algunos de estos últimos incluso resultaron golpeados en su intento por separar a los jóvenes. El periodista Loïc Tanzi difundió los videos y aseguró que los familiares franceses ingresaron para proteger a sus jugadores, no para agredir.

Hasta el momento, ni la Federación Colombiana de Fútbol ni la Federación Francesa han emitido declaraciones oficiales o informes sobre posibles sanciones. El silencio institucional mantiene la incertidumbre sobre las medidas que se tomarán tras un episodio que empaña la competencia.

En lo deportivo, Colombia había logrado acorralar a Francia en el cierre del partido. Cristian Flórez estrelló un remate en el palo y Kevin Angulo obligó al arquero rival a una tapada decisiva, pero la falta de contundencia pasó factura. Con el equipo volcado al ataque, Francia sentenció en tiempo añadido con un contragolpe que dejó sin opciones a los dirigidos por la Tricolor.

El balance final del torneo deja sensaciones compartidas: un equipo competitivo, con pasajes de buen juego, pero aún lejos de alcanzar los niveles históricos de 2003 y 2009. La eliminación, agravada por el incidente posterior, cierra un Mundial que deja aprendizajes y tareas pendientes para las futuras categorías juveniles.

