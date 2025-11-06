Mundial Sub-17: hinchas no abandonan a La Verde y alientan sin parar

En cada partido de la selección nacional en el Mundial Sub17 se puede apreciar a fanáticos bolivianos alentando sin parar desde las graderías.

Bolivia integra el Grupo A junto a Catar, Italia y Sudáfrica, y aunque ha caído en sus dos primeros encuentros, los hinchas no dejan de apoyarla en cada presentación.

La Federación Boliviana de Fútbol compartió una fotografía en sus redes sociales donde se observa a centenares de aficionados nacionales con banderas y banderines, alentando desde las tribunas.

Los bolivianos en Catar se hacen sentir con su voz y entusiasmo. Pese a las derrotas por 3-1 ante Sudáfrica y 4-0 frente a Italia, los seguidores continúan acompañando a La Verde en su sueño mundialista.

