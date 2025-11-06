TEMAS DE HOY:
Mundial Sub-17: hinchas no abandonan a La Verde y alientan sin parar

La pasión de los bolivianos trasciende fronteras: en Catar, los hinchas de La Verde acompañan a la selección Sub-17 con cánticos, banderas y un aliento inagotable pese a los resultados adversos.

Martin Suarez Vargas

06/11/2025 19:06

Hinchas bolivianos alientan a la selección boliviana. Foto: La Verde FBF.
Catar.

En cada partido de la selección nacional en el Mundial Sub17 se puede apreciar a fanáticos bolivianos alentando sin parar desde las graderías.

Bolivia integra el Grupo A junto a Catar, Italia y Sudáfrica, y aunque ha caído en sus dos primeros encuentros, los hinchas no dejan de apoyarla en cada presentación.

La Federación Boliviana de Fútbol compartió una fotografía en sus redes sociales donde se observa a centenares de aficionados nacionales con banderas y banderines, alentando desde las tribunas.

Los bolivianos en Catar se hacen sentir con su voz y entusiasmo. Pese a las derrotas por 3-1 ante Sudáfrica y 4-0 frente a Italia, los seguidores continúan acompañando a La Verde en su sueño mundialista.

