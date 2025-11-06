La familia de Matías Espinoza confía en una victoria de la Sub-17 frente a Italia

La emoción se siente en todo el país ante el importante partido que la selección boliviana Sub-17 disputará este jueves frente a Italia por el Mundial de la categoría.

El encuentro, que podrá verse desde las 8:30 de la mañana por la Red Uno, representa una oportunidad decisiva para el equipo nacional, que necesita sumar puntos si desea continuar en competencia.

Entre los más entusiastas se encuentra la familia del joven jugador Matías Espinoza, quien vive con gran expectativa las horas previas al encuentro.

Con carteles en mano y vistiendo la polera de la selección, los familiares del futbolista expresaron su orgullo y apoyo incondicional. “Estamos siempre con ellos, haciéndoles sentir que todo el país los apoya”, afirmó el padre de Matías, visiblemente emocionado.

Por su parte, la madre del jugador compartió un mensaje lleno de optimismo. “Estamos contentos, hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad para los chicos, y Bolivia entera está alentando al equipo”, dijo con una sonrisa, confiando en que los jóvenes deportistas dejarán todo en la cancha.

La familia Espinoza espera que la selección logre una victoria que mantenga viva la ilusión de todo el país, que acompaña con fe y orgullo a la Sub-17 en esta importante cita mundialista.

