Tiene gafas, plumaje del desierto y “ojo para el talento”: así es BOMA, la mascota del Mundial Sub-17

A pocos días del inicio de la histórica Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025, ha aterrizado la nueva mascota oficial del torneo: BOMA, un búho del desierto que simboliza la inteligencia, la observación y la búsqueda del talento futbolístico.

La edición de este año marcará un hito, al ser el primer Mundial Sub-17 con 48 selecciones participantes. En este contexto, BOMA representa un homenaje a una figura muchas veces invisible pero fundamental en el fútbol: la del ojeador.

El nombre BOMA significa “búho” en árabe y también rinde tributo al legendario exjugador y entrenador serbio Velibor “Bora” Milutinović, quien dirigió a cinco selecciones diferentes en Mundiales consecutivos (1986–2002) y más tarde se estableció en Catar, donde contribuyó al desarrollo del fútbol local como entrenador, consultor y mentor.

Desde su llegada al país en 2009, Milutinović ha sido un pilar clave en el crecimiento del fútbol catarí, participando en la presentación de la candidatura para el Mundial 2022 y colaborando con la Academia Aspire, una institución de alto rendimiento que ha formado a buena parte de los campeones asiáticos y actuales jugadores de la selección nacional.

Imagen FIFA

Un símbolo de sabiduría y visión de futuro

Al igual que su inspiración, BOMA refleja la experiencia, la intuición y la sabiduría necesarias para descubrir a las futuras estrellas del fútbol.

Con su plumaje del desierto y sus características gafas, el búho encarna la figura del buscador de talento que observa, analiza y acompaña el crecimiento de las nuevas generaciones.

Tanto BOMA como Milutinović representan el espíritu de una competición que busca dar alas a los jugadores más prometedores del planeta en su primera experiencia mundialista.

El torneo y sus promesas

El Mundial Sub-17 de Catar 2025 se disputará en el moderno complejo Aspire Zone de Doha, en un entorno familiar y con instalaciones de última generación.

A lo largo de su historia, este certamen ha sido la cuna de grandes figuras como Gianluigi Buffon, Luís Figo, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Ronaldinho, Neymar, Eden Hazard, Son Heung-min y Francesco Totti, entre otros.

Las entradas ya están a la venta, incluyendo abonos diarios que permiten asistir a varios partidos y disfrutar de la zona de aficionados.

El 3 de noviembre comenzará la cita que reunirá a las mayores promesas del mundo del fútbol, bajo la mirada sabia y atenta de BOMA, el búho del desierto.

Mira la programación en Red Uno Play