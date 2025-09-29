Bolivia ya conoce los horarios de sus partidos en el Mundial Sub - 17 de Qatar

Bolivia integrará el Grupo A del Mundial Sub17 que se disputará en noviembre en Qatar. El debut de la Verde está programado para el domingo 3 de noviembre a las 08:30, cuando enfrente a la selección de Sudáfrica en el Aspire Academy Pitch 3.

El segundo desafío para los dirigidos por Jorge Perrota será contra Italia, el miércoles 6 de noviembre, también a las 08:30 en el mismo escenario.

Finalmente, el combinado nacional cerrará su participación en la fase de grupos frente al anfitrión Qatar, el sábado 9 de noviembre a las 11:45 en el Aspire Academy Pitch 7.

La clasificación de Bolivia a esta cita mundialista se produjo tras ocupar el séptimo lugar en el torneo sudamericano organizado por la Conmebol este año.

