TEMAS DE HOY:
caso de necrofilia ACCIDENTE Crimen en La Paz

34ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Bolivia ya conoce los horarios de sus partidos en el Mundial Sub - 17 de Qatar

La selección nacional, dirigida por Jorge Perrota, debutará el 3 de noviembre frente a Sudáfrica y cerrará la fase de grupos contra el anfitrión Catar.

Martin Suarez Vargas

29/09/2025 16:09

Foto: Internet.
Qatar.

Escuchar esta nota

Bolivia integrará el Grupo A del Mundial Sub17 que se disputará en noviembre en Qatar. El debut de la Verde está programado para el domingo 3 de noviembre a las 08:30, cuando enfrente a la selección de Sudáfrica en el Aspire Academy Pitch 3.

El segundo desafío para los dirigidos por Jorge Perrota será contra Italia, el miércoles 6 de noviembre, también a las 08:30 en el mismo escenario.

Finalmente, el combinado nacional cerrará su participación en la fase de grupos frente al anfitrión Qatar, el sábado 9 de noviembre a las 11:45 en el Aspire Academy Pitch 7.

La clasificación de Bolivia a esta cita mundialista se produjo tras ocupar el séptimo lugar en el torneo sudamericano organizado por la Conmebol este año.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD