“El hombre escalera”: el insólito ladrón que roba herramientas de vehículos en Santa Cruz

En las últimas semanas, un peculiar ladrón ha captado la atención de vecinos y transeúntes del centro cruceño. Se trata del denominado “hombre escalera”, un sujeto que se dedica a robar este tipo de herramientas desde vehículos estacionados en diferentes puntos de la ciudad.

Al menos tres robos se han registrado bajo el mismo modus operandi: el delincuente merodea la zona, identifica un vehículo con una escalera en su parte superior, prende fuego a las sogas que la sujetan y, en cuestión de segundos, huye con el objeto en hombros.

El primer caso ocurrió en la calle Bolívar, dentro del primer anillo, donde cámaras de seguridad registraron cómo el hombre actuó con rapidez para llevarse la escalera. Un segundo hecho, ocurrido el 27 de septiembre en la calle La Paz, muestra a un sujeto con las mismas características repitiendo la operación.

La seguidilla de robos no terminó allí. El pasado 2 de septiembre, en la avenida Tres Pasos al Frente, vecinos también captaron en video a un hombre con idéntico accionar, lo que reforzó la sospecha de que se trata del mismo individuo.

Las imágenes han circulado ampliamente en redes sociales, donde los ciudadanos bautizaron al ladrón como el “hombre escalera”. Pese a la viralidad del caso, hasta el momento las autoridades no han informado sobre su captura.

Vecinos del centro de Santa Cruz piden a la Policía reforzar los patrullajes en la zona y advierten a los propietarios de vehículos sobre el riesgo de dejar escaleras u otras herramientas a la vista.

