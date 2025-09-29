[VIDEO] Cámara captó el momento exacto en que un auto vuelca en Santa Cruz

Cámara de seguridad captó este lunes cómo un vehículo blanco 'perdió el control' y volcó en la intersección de las calles Beni y Arenales, en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El motorizado impactó contra una vivienda ubicada frente a la iglesia San Andrés antes de terminar volcado en plena vía.

La conductora fue auxiliada de inmediato por transeúntes y trasladada a una clínica cercana para recibir atención médica. Además, una persona de la tercera edad que pasaba por el lugar también resultó afectada.

En las imágenes se observa cómo el vehículo se orilla a la derecha, choca contra una vivienda y, posteriormente, termina volcado en plena vía.

El accidente provocó considerables daños materiales tanto en el vehículo como en la infraestructura de la vivienda.

Se espera que las autoridades correspondientes emitan un informe oficial en las próximas horas.

A continuación, el video:

Mira la programación en Red Uno Play