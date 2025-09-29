TEMAS DE HOY:
perrito Mauser Maltrato animal en Cochabamba Hombre muerto en una poza

31ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

[VIDEO] Cámara captó el momento exacto en que un auto vuelca en Santa Cruz

El accidente provocó considerables daños materiales tanto en el vehículo como en la infraestructura de la vivienda.

Charles Muñoz Flores

29/09/2025 11:33

Cámara captó el momento exacto en que un auto vuelca en Santa Cruz. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Cámara de seguridad captó este lunes cómo un vehículo blanco 'perdió el control' y volcó en la intersección de las calles Beni y Arenales, en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El motorizado impactó contra una vivienda ubicada frente a la iglesia San Andrés antes de terminar volcado en plena vía.

La conductora fue auxiliada de inmediato por transeúntes y trasladada a una clínica cercana para recibir atención médica. Además, una persona de la tercera edad que pasaba por el lugar también resultó afectada.

En las imágenes se observa cómo el vehículo se orilla a la derecha, choca contra una vivienda y, posteriormente, termina volcado en plena vía.

El accidente provocó considerables daños materiales tanto en el vehículo como en la infraestructura de la vivienda.

Se espera que las autoridades correspondientes emitan un informe oficial en las próximas horas.

A continuación, el video:

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD