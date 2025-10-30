TEMAS DE HOY:
Policial

[VIDEO] Motociclista sale “volando” tras chocar contra un auto en un violento accidente en Santa Cruz

Las autoridades analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para establecer las causas exactas del accidente y determinar responsabilidades.

Charles Muñoz Flores

30/10/2025 10:36

Violento accidente entre motociclista y vehículo es captado por cámaras de seguridad. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

Un violento accidente de tránsito fue captado por cámaras de seguridad en la zona del Plan Tres Mil en Santa Cruz, mostrando cómo un motociclista impacta contra un vehículo y sale despedido varios metros por los aires.

El video, de apenas seis segundos de duración, revela el momento exacto en que un automóvil sale de una calle lateral y, segundos después, aparece una motocicleta que circulaba aparentemente a gran velocidad. En cuestión de instantes, se produce la colisión frontal.

Tras el fuerte impacto, el conductor de la motocicleta es proyectado por los aires y cae metros más adelante, mientras que el vehículo detiene su marcha y su conductor desciende de inmediato para verificar la situación.

El hecho generó preocupación entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades y a los servicios de emergencia. De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista fue auxiliado y trasladado a un centro médico.

Efectivos de Tránsito analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para establecer las causas exactas del accidente y determinar responsabilidades. Sin embargo, según la grabación, el exceso de velocidad podría haber sido un factor determinante en el hecho.

 

