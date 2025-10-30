¡Atención! Esta es la lista de precios de flores por Todos Santos

A dos días de la celebración de Todos Santos, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra dio a conocer la lista oficial de precios de las flores que se comercializan en los camposantos de la capital cruceña. La medida busca evitar los sobreprecios y garantizar que los ciudadanos puedan adquirir arreglos florales a precios justos durante esta festividad tradicional.

El anuncio se realizó este jueves 29 de octubre en el cementerio Sagrado Corazón de Jesús, más conocido como La Cuchilla. Durante el acto, Pedro Galarza, jefe del Departamento de Control de Productos y Defensa del Consumidor, destacó que los comerciantes están obligados a exhibir la lista oficial de precios en cada puesto de venta, para que la población pueda verificar el costo real de cada tipo de flor.

Galarza explicó que el listado fue elaborado en consenso con los vendedores y tomando en cuenta la oferta actual del mercado.

“Elaboramos una lista referencial cada año para que la población conozca los precios y evite abusos. Además, se ha coordinado con los comerciantes, y este año el abastecimiento de flores es normal”, indicó el funcionario.

Lista referencial de precios

Según la lista presentada por el municipio, los precios orientativos son los siguientes:

Ramo popular: Bs 15

Bs 15 Rosa de exportación: Bs 10 la unidad / Bs 100 la docena

Bs 10 la unidad / Bs 100 la docena Rosa local: Bs 8 la unidad / Bs 80 la docena

Bs 8 la unidad / Bs 80 la docena Gladiolos de La Paz: Bs 8 la unidad / Bs 80 la docena

Bs 8 la unidad / Bs 80 la docena Gladiolos de Cochabamba: Bs 6 la unidad / Bs 60 la docena

Bs 6 la unidad / Bs 60 la docena Claveles: Bs 6 la unidad / Bs 60 la docena

Bs 6 la unidad / Bs 60 la docena Crisantemos: Bs 8 la unidad / Bs 80 la docena

Bs 8 la unidad / Bs 80 la docena Astromelias: Bs 5 la unidad / Bs 60 la docena

Estas listas serán colocadas en los diferentes cementerios y centros de abasto para que los ciudadanos puedan identificar fácilmente los precios oficiales.

Controles y denuncias

La Alcaldía anunció que desplegará inspectores municipales e inocuidad alimentaria para controlar tanto el cumplimiento de la lista de precios como la calidad de los productos que se vendan en los cementerios.

“Los funcionarios con chaleco plomo de Defensa del Consumidor estarán realizando los controles. Además, los vecinos pueden denunciar irregularidades al Call Center 800-12-5700, que es gratuito”, añadió Galarza.

En caso de detectar incumplimientos, los comerciantes serán sancionados administrativamente, conforme a la normativa municipal vigente.

