¡Atención! Esta es la lista de precios de flores por Todos Santos

Pedro Galarza, jefe del Departamento de Control de Productos y Defensa del Consumidor, destacó que los comerciantes están obligados a exhibir la lista oficial de precios en cada puesto de venta, para que la población pueda verificar el costo real de cada tipo de flor.
30/10/2025 9:43
Escuchar esta nota
A dos días de la celebración de Todos Santos, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra dio a conocer la lista oficial de precios de las flores que se comercializan en los camposantos de la capital cruceña. La medida busca evitar los sobreprecios y garantizar que los ciudadanos puedan adquirir arreglos florales a precios justos durante esta festividad tradicional.
El anuncio se realizó este jueves 29 de octubre en el cementerio Sagrado Corazón de Jesús, más conocido como La Cuchilla. Durante el acto, Pedro Galarza, jefe del Departamento de Control de Productos y Defensa del Consumidor, destacó que los comerciantes están obligados a exhibir la lista oficial de precios en cada puesto de venta, para que la población pueda verificar el costo real de cada tipo de flor.
Galarza explicó que el listado fue elaborado en consenso con los vendedores y tomando en cuenta la oferta actual del mercado.
Lista referencial de precios
Según la lista presentada por el municipio, los precios orientativos son los siguientes:
Controles y denuncias
La Alcaldía anunció que desplegará inspectores municipales e inocuidad alimentaria para controlar tanto el cumplimiento de la lista de precios como la calidad de los productos que se vendan en los cementerios.
En caso de detectar incumplimientos, los comerciantes serán sancionados administrativamente, conforme a la normativa municipal vigente.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30