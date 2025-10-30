Interpol intensifica operativos en la Terminal Bimodal por feriado de Todos Santos

En el marco del feriado de Todos Santos, la Policía Boliviana, a través de la Dirección Nacional de Interpol, realiza una serie de operativos en la Terminal Bimodal y sus alrededores con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir hechos delictivos.

El teniente Elio Tellería, miembro de Interpol, informó que las acciones forman parte de un plan de operaciones conjunto entre el Comando Departamental de la Policía y la unidad especializada, enfocado tanto en el control de ciudadanos extranjeros como en la búsqueda de personas con notificación roja internacional, además de la detección de armas de fuego y otros elementos ilegales.

“El Comando Departamental de la Policía y la Dirección de Interpol están realizando operativos tanto en el control de extranjeros como en la búsqueda e identificación de armas de fuego y de ciudadanos extranjeros con sello rojo”, explicó Tellería.

Los controles se desarrollan dentro de la Terminal Bimodal y en su perímetro externo, especialmente en la zona donde se ubican alojamientos y hospedajes. En total, 45 efectivos policiales participan del despliegue de seguridad, que se mantendrá durante todo el feriado.

Asimismo, las autoridades policiales emitieron recomendaciones a los viajeros para evitar ser víctimas de hechos delictivos durante sus viajes. “A la gente, se le recomienda no recibir bebidas en el interior del bus y no brindar información personal a las personas que están sentadas a su lado”, señaló el oficial.

Los operativos forman parte de un plan preventivo que busca garantizar la seguridad de los miles de pasajeros que se trasladarán por carretera durante las celebraciones de Todos Santos, una de las fechas de mayor movimiento en todo el país.

Mira la programación en Red Uno Play