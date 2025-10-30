Desesperada búsqueda de un hombre arrastrado por un canal de drenaje en Santa Cruz

Continúan las labores intensivas de búsqueda para dar con el paradero de Rodrigo Tomichá, un hombre que cayó a un canal de drenaje en la avenida Bolivia, zona El Palmar, de la ciudad de Santa Cruz, el pasado domingo.

Familiares reportaron que el domingo fue el último día que tuvieron contacto telefónico con Tomichá. Minutos después, al encontrarse por la avenida Bolivia, se presume que cayó al canal de drenaje, coincidiendo con las fuertes lluvias registradas ese día.

Rastrillaje en el canal y la laguna El Palmar

Bomberos de la Policía, junto a bomberos voluntarios, se encuentran en el segundo día de trabajo realizando un rastrillaje exhaustivo. La búsqueda se concentra en el canal de la avenida Bolivia y la laguna El Palmar, donde desembocan las aguas.

Cristian Mamno, de Bomberos de la Policía, explicó que el trabajo es coordinado y difícil:

"Se ha realizado los trabajos. Es el segundo día que se van realizando los trabajos de búsqueda y de rastrillaje. (La caída) ha sido por las constantes lluvias del domingo que ha sido el último día que han tenido el contacto vía telefónica. Por el momento seguimos realizando el trabajo coordinado con las diferentes unidades de rescate y vamos a seguir hasta descartar el lugar porque tenemos que remover por la maleza que ha existido y que ha podido atraer las fuertes lluvias."

A pesar del esfuerzo conjunto de las unidades de rescate, hasta la fecha no se ha logrado encontrar el cuerpo de Rodrigo Tomichá. Las autoridades confirmaron que la búsqueda continuará hasta que se logre rastrillar completamente la zona afectada por el arrastre del canal.

