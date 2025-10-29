Potosí: buscan al presunto feminicida de la suboficial Wendy, hallada sin vida en su habitación

La Policía Boliviana intensifica los operativos para dar con el paradero del presunto autor del feminicidio de la suboficial Wendy M. T., de 47 años, quien fue hallada sin vida y con signos de violencia en su habitación, informó el comandante departamental de la Policía en Potosí, coronel Fernando Barrientos.

El jefe policial confirmó que el principal sospechoso del crimen ya fue plenamente identificado y que se trata de un chofer que realiza viajes frecuentes por todo el país.

“Estamos tras sus rastros y esperamos que en las próximas horas podamos dar con su paradero, aprehenderlo y ponerlo en manos de la justicia”, declaró Barrientos en entrevista con Bolivia TV.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hombre ingresó al domicilio de la víctima el sábado por la tarde y salió el domingo por la mañana, según el testimonio de algunos vecinos.

Los peritos forenses estiman que la muerte se produjo entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada del domingo.

El comandante detalló que la suboficial habría sido estrangulada, y que en el lugar del hecho se encontraron bebidas alcohólicas, lo que hace presumir que el crimen ocurrió tras una reunión.

“Se realizaron varias revisiones de videos y otros trabajos investigativos (…) ya tenemos plenamente identificado al presunto autor de este hecho”, reiteró Barrientos.

Según los primeros indicios, entre la víctima y el sospechoso existía algún tipo de relación cercana, posiblemente de amistad o sentimental. El hombre, que viajaba con frecuencia a Potosí por motivos laborales, solía tomar contacto con la suboficial durante sus visitas.

El Ministerio Público ya emitió el mandamiento de aprehensión correspondiente, mientras que la Policía difundió imágenes del sospechoso para reforzar su búsqueda a nivel nacional.

