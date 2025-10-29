Gobierno aprueba proyecto de decreto supremo para ampliar a 180 días el almacenamiento privado de mercancías

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, anunció este miércoles en conferencia de prensa la aprobación de un proyecto de decreto supremo que otorga mayores facilidades a los operadores privados de comercio exterior, ampliando el periodo de almacenamiento temporal de mercancías en sus recintos hasta 180 días.

“Queremos informar al pueblo boliviano que se aprobó un proyecto de decreto supremo que va a permitir que operadores privados puedan incrementar el número de días en sus recintos de almacenamiento transitorio de mercancías. Hay operadores de comercio exterior que tienen sus recintos privados; estamos ampliando a 180 días este almacenamiento temporal privado”, explicó Montenegro.

El ministro señaló que esta medida responde a razones logísticas y comerciales, permitiendo que las empresas cuenten con mayor flexibilidad en la gestión de sus operaciones de importación y exportación.

“Por cuestiones logísticas y de comercio exterior, se está ampliando a 180 días para los operadores que tengan sus almacenes propios, de manera que puedan disponer de más holgura en la logística de sus operaciones”, precisó.

Montenegro destacó que esta disposición busca fortalecer la dinámica del comercio exterior, especialmente en regiones fronterizas como la que conecta a Brasil y Bolivia, donde se proyecta que el nuevo puente binacional permita mejorar e impulsar las actividades comerciales.

“Hay la perspectiva de que, con el nuevo puente entre Brasil y Bolivia, se puedan dinamizar las actividades de comercio exterior. Por eso se está dando este tipo de incentivo”, indicó.

Finalmente, el ministro invitó a los operadores privados interesados en implementar sus propios recintos de almacenamiento a coordinar directamente con la Aduana Nacional para formalizar el proceso y habilitar sus instalaciones en distintos puntos del país.

Mira la programación en Red Uno Play