Transporte pesado confía en que privados garanticen el diésel

Representantes del transporte pesado expresaron su respaldo a la ley que autoriza la importación de combustible por parte de privados, impulsada por el Comité pro Santa Cruz y recientemente promulgada.

El ejecutivo de la Asociación de Transporte de Santa Cruz, Juan Yujra, celebró la iniciativa y pidió al gobierno no interferir en la aplicación de la norma. “Queremos saludar al Comité Cívico por la buena gestión y la voluntad. Esperamos que el gobierno no entorpezca en nada”, declaró.

Según Yujra, si no se imponen trabas desde el nivel central —como intermediarios o aranceles elevados— el precio del diésel podría bajar hasta Bs 8 o 9 por litro, frente a los Bs 15 que se paga actualmente en el mercado negro.

“Santa Cruz es el motor del país. Esperamos que los empresarios puedan traer el combustible, y que el gobierno incluso facilite sus depósitos para almacenarlo”, añadió.

El dirigente sostuvo que esta medida ayudaría a reducir las filas y la especulación, especialmente en provincias, donde el acceso al diésel ha sido irregular en las últimas semanas.

