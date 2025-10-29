TEMAS DE HOY:
Transporte pesado confía en que privados garanticen el diésel

 Juan Yujra, ejecutivo de la Asociación de Transporte de Santa Cruz, aplaudió la voluntad del Comité pro Santa Cruz.

Naira Menacho

28/10/2025 21:47

Foto: Red Uno de Bolivia.
Representantes del transporte pesado expresaron su respaldo a la ley que autoriza la importación de combustible por parte de privados, impulsada por el Comité pro Santa Cruz y recientemente promulgada.

El ejecutivo de la Asociación de Transporte de Santa Cruz, Juan Yujra, celebró la iniciativa y pidió al gobierno no interferir en la aplicación de la norma. “Queremos saludar al Comité Cívico por la buena gestión y la voluntad. Esperamos que el gobierno no entorpezca en nada”, declaró.

Según Yujra, si no se imponen trabas desde el nivel central —como intermediarios o aranceles elevados— el precio del diésel podría bajar hasta Bs 8 o 9 por litro, frente a los Bs 15 que se paga actualmente en el mercado negro.

“Santa Cruz es el motor del país. Esperamos que los empresarios puedan traer el combustible, y que el gobierno incluso facilite sus depósitos para almacenarlo”, añadió.

El dirigente sostuvo que esta medida ayudaría a reducir las filas y la especulación, especialmente en provincias, donde el acceso al diésel ha sido irregular en las últimas semanas.

 

