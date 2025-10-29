TEMAS DE HOY:
Tragedia en Morochata Relato del sobreviviente en Morochata Feminicidio en Potosí

19ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Estaciones de servicio en Santa Cruz solo reciben entre 30% y 40% del diésel, según Asosur

Asosur advierte que YPFB solo entrega una fracción del diésel requerido. Las filas persisten y la demanda en provincias no está cubierta.

Naira Menacho

28/10/2025 21:07

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

La Asociación de Surtidores Privados de Santa Cruz informó que continúan recibiendo el combustible de forma irregular, motivo por el cual aseguran que continúan las colas. Según Susy Dorado, gerente de Asosur, las estaciones de servicio solo reciben entre el 30 y 40% del diésel, cantidad insuficiente para abastecer la demanda.

“Las colas por el diésel continúan. No hemos podido salir de la falencia que tenemos y no se ha cubierto la totalidad de la demanda que tenemos en las estaciones de servicio, que es un producto bastante requerido, sobre todo en provincia”, aclaró Susy Dorado, gerente de Asosur Santa Cruz.

Según el reporte de Asosur, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) solo entrega entre uno a dos veces máximos, siendo los más afectados los agropecuarios en las provincias.

“Aproximadamente estamos con un 30 a 40% de entrega en cada estación de servicio. Es insuficiente”, afirma Dorado.     

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD