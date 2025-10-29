Estaciones de servicio en Santa Cruz solo reciben entre 30% y 40% del diésel, según Asosur

La Asociación de Surtidores Privados de Santa Cruz informó que continúan recibiendo el combustible de forma irregular, motivo por el cual aseguran que continúan las colas. Según Susy Dorado, gerente de Asosur, las estaciones de servicio solo reciben entre el 30 y 40% del diésel, cantidad insuficiente para abastecer la demanda.

“Las colas por el diésel continúan. No hemos podido salir de la falencia que tenemos y no se ha cubierto la totalidad de la demanda que tenemos en las estaciones de servicio, que es un producto bastante requerido, sobre todo en provincia”, aclaró Susy Dorado, gerente de Asosur Santa Cruz.

Según el reporte de Asosur, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) solo entrega entre uno a dos veces máximos, siendo los más afectados los agropecuarios en las provincias.

“Aproximadamente estamos con un 30 a 40% de entrega en cada estación de servicio. Es insuficiente”, afirma Dorado.

Mira la programación en Red Uno Play