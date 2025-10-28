Comité celebra la promulgación de la ley que permite importar combustible a privados

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, se mostró complacido por la promulgación de la Ley Corta Excepcional y Transitoria para garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en situaciones de emergencia, a pesar de la demora y la urgencia que vive el país.

“Pese a la demora y a la urgencia que está viviendo el país por esta crisis energética, se acaba de promulgar la ley, tan esperada para aquellos que de una u otra forma quieren ponerle el hombro al país”, afirmó el líder cívico.

Cochamanidis destacó que, con esta ley, las personas naturales y jurídicas podrán importar combustible de manera directa, ya que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no pudo cumplir su rol constitucional de abastecer con combustible al territorio nacional.

“Hoy, la victoria de que se pueda importar combustible de manera directa por la emergencia es de todo el pueblo boliviano que ha estado en las calles aguantando el sufrimiento que hemos tenido, gracias al MAS”, señaló Cochamanidis.

