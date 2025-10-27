TEMAS DE HOY:
Economía

PDC afina las mesas de trabajo para el encuentro empresarial internacional

La vocera del PDC anunció que un equipo está trabajando arduamente para recibir a las delegaciones internacionales que arribarán al país.

Miguel Ángel Roca Villamontes

27/10/2025 8:51

PDC afina las mesas de trabajo para el encuentro empresarial
Bolivia

Durante el Primer Encuentro Nacional con el Sector Empresarial y Productivo, realizado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció la realización de un “gran encuentro” entre empresarios bolivianos y extranjeros que acompañarán a las delegaciones que asistirán a su posesión, el próximo 8 de noviembre en La Paz.

Sandra Rivero, diputada y vocera por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), adelantó que se está ejecutando un trabajo interno con diferentes equipos de transmisión protocolo para recibir a las diferentes delegaciones que arribarán al país para reunirse con los privados del país.

“Estamos trabajando en la organización de esta cumbre, los diferentes equipos se han activado, otro equipo va a generar en Santa Cruz el protocolo para recibir (a los empresarios que llegarán de otros países) y organizar las mesas de trabajo. Toda la organización está trabajando arduamente”, señaló Rivero.

Gabinete económico

La diputada reiteró que el presidente electo Rodrigo Paz está ajustando su gabinete y citó nombres como el de José Gabriel Espinoza, actual asesor económico, y del excandidato a la vicepresidencia de Alianza Unidad, José Luis Lupo; a la vez, indicó que el gabinete también tendrá presencia femenina.

 

