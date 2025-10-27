Rodrigo Paz viaja a EEUU: "Ya tenemos gasolina y diésel garantizados; ahora el tema es la logística"

En entrevista con la Red Uno, Paz explicó que su prioridad inmediata es cerrar la logística que asegure el flujo de combustibles y recursos financieros, elementos fundamentales para estabilizar la economía en el corto plazo.
El presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, aseguró que su equipo trabaja de manera anticipada para garantizar el abastecimiento de diésel, gasolina y dólares en todo el territorio nacional, medidas que se consolidarán en las próximas semanas y que buscan dar certidumbre económica y productiva al país.
En entrevista con la Red Uno, Paz explicó que su prioridad inmediata es cerrar la logística que asegure el flujo de combustibles y recursos financieros, elementos fundamentales para estabilizar la economía en el corto plazo.
El mandatario electo enfatizó que todos los procesos relacionados con la importación y distribución de combustibles se realizarán de manera pública y transparente, alejados de prácticas discrecionales del pasado.
“A diferencia de cuando una familia o dos amigos manejaban estos temas, esto se va a publicar. Porque ahora hay la fe no solo del Estado, sino del pueblo boliviano”, subrayó.
Paz recordó que, según la normativa vigente, recién podrá firmar acuerdos oficiales a partir del 8 de noviembre, fecha en la que asumirá formalmente la Presidencia, pero adelantó que su equipo ya tiene definidas las líneas de acción para los primeros tres a cuatro meses de gobierno.
“Una cosa era hablar antes de la segunda vuelta, y otra es hacerlo como presidente electo. Ahora ya vamos con capacidad y con una ruta clara que estamos generando”, explicó.
El presidente electo también hizo referencia al cierre de la campaña de invierno en el oriente y al inicio de la campaña de verano agrícola, subrayando que la estabilidad en el suministro de combustibles será esencial para mantener la producción agropecuaria.
