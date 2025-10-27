Rodrigo Paz viaja a EEUU: "Ya tenemos gasolina y diésel garantizados; ahora el tema es la logística"

El presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, aseguró que su equipo trabaja de manera anticipada para garantizar el abastecimiento de diésel, gasolina y dólares en todo el territorio nacional, medidas que se consolidarán en las próximas semanas y que buscan dar certidumbre económica y productiva al país.

En entrevista con la Red Uno, Paz explicó que su prioridad inmediata es cerrar la logística que asegure el flujo de combustibles y recursos financieros, elementos fundamentales para estabilizar la economía en el corto plazo.

“Esta semana será en el tema de orden internacional. Ya tenemos gasolina y diésel garantizados; el tema ahora es la logística, y hay que cerrarla bien para que en los siguientes 10 o 15 días todo funcione con absoluta transparencia”, afirmó.

El mandatario electo enfatizó que todos los procesos relacionados con la importación y distribución de combustibles se realizarán de manera pública y transparente, alejados de prácticas discrecionales del pasado.

“A diferencia de cuando una familia o dos amigos manejaban estos temas, esto se va a publicar. Porque ahora hay la fe no solo del Estado, sino del pueblo boliviano”, subrayó.

Paz recordó que, según la normativa vigente, recién podrá firmar acuerdos oficiales a partir del 8 de noviembre, fecha en la que asumirá formalmente la Presidencia, pero adelantó que su equipo ya tiene definidas las líneas de acción para los primeros tres a cuatro meses de gobierno.

“Una cosa era hablar antes de la segunda vuelta, y otra es hacerlo como presidente electo. Ahora ya vamos con capacidad y con una ruta clara que estamos generando”, explicó.

El presidente electo también hizo referencia al cierre de la campaña de invierno en el oriente y al inicio de la campaña de verano agrícola, subrayando que la estabilidad en el suministro de combustibles será esencial para mantener la producción agropecuaria.

Mira la programación en Red Uno Play