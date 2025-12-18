Viceministra Barrientos afirma que el Gobierno trabaja para “ordenar y reconstruir el país”

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, respaldó este lunes las medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo, asegurando que responden a una situación crítica heredada de gestiones anteriores.

“Lo que nos toca hacer hoy como Gobierno nacional es ordenar la casa. Nos dejaron un país desastroso, desordenado y en quiebra”, afirmó en conferencia de prensa.

Barrientos reiteró que el Gobierno mantendrá el rumbo de las reformas económicas, al considerar que son necesarias para recuperar el orden fiscal y la estabilidad del país. Llamó también a la unidad y al trabajo conjunto frente a un contexto que calificó como desafiante.

Además, reafirmó el compromiso del Ejecutivo con los espacios de concertación, bajo el respeto a la institucionalidad democrática.

Acusación contra Lara y Tuto Quiroga

La Viceministra apuntó al vicepresidente Edmand Lara y al expresidente Jorge Tuto Quiroga, a quienes acusó de formar parte de un presunto plan de desestabilización, que, según ella, coincide con posiciones promovidas por Evo Morales.

Sus declaraciones se dieron horas después de que Lara, acompañado por jefes de bancada de Diputados y Senadores, expresara su rechazo al Decreto Supremo recientemente promulgado, señalando que “genera más promesas que soluciones”.



"Le recuerdo al expresidente que ya no estamos en campaña. Trabajar por el país es una tarea de todos y ordenar el país es un compromiso que hicimos todos”, agregó.

“Lamentamos que tanto el Vicepresidente como Tuto Quiroga estén en un plan de conspiración contra el Gobierno nacional", dijo Barrientos.

