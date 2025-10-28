Aprehenden a mujer que habría intentado quitar la vida a su pareja y a su hija de 13 años en Oruro

El director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Martín Arequipa, informó este lunes sobre el hecho, en el que una mujer habría intentado quitar la vida a su hija y su pareja administrándoles raticida en un mate.

El caso fue reportado a Bol–110. La mujer declaró que había preparado el mate con raticida para ella, debido a que se encontraba abrumada por deudas económicas. Sin embargo, tras un descuido, su hija y su pareja ingirieron la bebida.

“Las víctimas fueron plenamente identificadas: se trata de un varón de 35 años y de su hija, una menor de 13 años. Tras el llamado a Bol–110, personal de Homicidios se constituyó a la Clínica Natividad, donde se pudo evidenciar la presencia de ambas personas en la sala de urgencias”, manifestó Arequipa.

Según la autoridad policial, el reporte médico preliminar señala que la posible causa de su internación fue intoxicación por sustancias desconocidas. Las investigaciones indican que la esposa habría proporcionado el mate para que su pareja lo ingiriera.

La mujer, al entrar en pánico, habría salido huyendo del hogar, cerrando la casa por fuera para impedir que alguien auxiliara a su pareja y a su hija. Posteriormente ambos fueron evacuados a un centro médico.

Finalmente, la mujer fue aprehendida, y el caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público.

