Seis incendios siguen activos en Santa Cruz a pesar de las lluvias

Las lluvias registradas desde el fin de semana contribuyeron significativamente a sofocar parte de los incendios forestales en el departamento de Santa Cruz. Según informó la Dirección de Recursos Naturales (Direna), los focos de calor activos se redujeron de nueve a seis gracias al trabajo de control, monitoreo y a las precipitaciones registradas en distintas zonas del oriente boliviano.

“La semana pasada teníamos nueve incendios forestales activos. Con el trabajo y el monitoreo, más el aporte de las precipitaciones en algunas áreas, hemos disminuido los incendios forestales a seis”, informó la Direna.

Pese a la mejora general, la situación continúa siendo crítica en el municipio de Puerto Suárez, donde las lluvias no tuvieron la misma intensidad. Un panorama similar se presenta en Concepción, donde persisten los incendios debido a la falta de precipitaciones significativas.

“Lamentablemente, en Puerto Suárez y Concepción la lluvia no llegó con gran intensidad; por esta razón continuamos trabajando en el control de estos incendios forestales”, añadió la autoridad.

Para reforzar las labores de mitigación, durante el fin de semana se desplazaron dos cuadrillas: una en la zona de Mercedes de Solís, en San Ignacio, y otra en el Triángulo de Puerto Suárez, puntos donde se concentran los esfuerzos de control.

Las autoridades reiteraron su llamado a la población para evitar las quemas agrícolas y colaborar con los equipos de emergencia, ya que, pese a la disminución de los incendios, el riesgo forestal en el departamento de Santa Cruz continúa siendo alto.

