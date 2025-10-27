TEMAS DE HOY:
Comunidad

La Paz: Cementerio General amplía su horario y emite restricciones por Todos Santos

Se espera la visita de más de 15 mil personas; habrá controles de seguridad y normas estrictas.

Silvia Sanchez

27/10/2025 16:57

Foto Agencia Municipal de Noticias de La Paz - AMUN
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

El Cementerio General de La Paz se prepara para recibir a más de 15 mil visitantes durante la celebración de Todos Santos, motivo por el cual la administración determinó ampliar los horarios de ingreso y establecer una serie de restricciones para garantizar el orden y la seguridad.

“Entre el 1 y 2 de noviembre, por Todos Santos, estamos ampliando el horario de acceso. Generalmente el cementerio abre a las 08:00 y cierra a las 16:00, pero en estas fechas abriremos desde las 07:30 hasta las 16:30”, informó Erika Endara, directora de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz (Edmclp).

Además del cambio de horario, se implementarán medidas de control y seguridad reforzada.

“Tendremos presencia policial ambos días, además de la Guardia Municipal y cámaras de vigilancia para realizar los controles respectivos”, explicó Endara.

Restricciones para el ingreso

Con el objetivo de mantener el orden, la Edmclp estableció al menos cinco restricciones:

  • Prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas y alimentos perecederos.

  • No se permitirá el armado de mesas dentro del cementerio.

  • Restringido el ingreso de vendedoras ambulantes.

  • Los músicos solo podrán ingresar en grupos de máximo cinco personas.

  • Se debe respetar el área verde del camposanto.

“Vamos a permitir que ingresen con sus panecitos para hacer rezar a sus almitas el 2 de noviembre, pero sin excederse ni alterar el orden”, aclaró la autoridad.

Asimismo, la administración del panteón anunció que se instalará una mesa especial para las almas, donde el 1 de noviembre se las recibirá y al día siguiente se realizará el tradicional despacho.

