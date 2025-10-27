La Paz: Cementerio General amplía su horario y emite restricciones por Todos Santos

El Cementerio General de La Paz se prepara para recibir a más de 15 mil visitantes durante la celebración de Todos Santos, motivo por el cual la administración determinó ampliar los horarios de ingreso y establecer una serie de restricciones para garantizar el orden y la seguridad.

“Entre el 1 y 2 de noviembre, por Todos Santos, estamos ampliando el horario de acceso. Generalmente el cementerio abre a las 08:00 y cierra a las 16:00, pero en estas fechas abriremos desde las 07:30 hasta las 16:30”, informó Erika Endara, directora de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz (Edmclp).

Además del cambio de horario, se implementarán medidas de control y seguridad reforzada.

“Tendremos presencia policial ambos días, además de la Guardia Municipal y cámaras de vigilancia para realizar los controles respectivos”, explicó Endara.

Restricciones para el ingreso

Con el objetivo de mantener el orden, la Edmclp estableció al menos cinco restricciones:

Prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas y alimentos perecederos.

No se permitirá el armado de mesas dentro del cementerio.

Restringido el ingreso de vendedoras ambulantes.

Los músicos solo podrán ingresar en grupos de máximo cinco personas.

Se debe respetar el área verde del camposanto.

“Vamos a permitir que ingresen con sus panecitos para hacer rezar a sus almitas el 2 de noviembre, pero sin excederse ni alterar el orden”, aclaró la autoridad.

Asimismo, la administración del panteón anunció que se instalará una mesa especial para las almas, donde el 1 de noviembre se las recibirá y al día siguiente se realizará el tradicional despacho.

