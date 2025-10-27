Un hombre de 30 años resultó gravemente herido luego de ser atacado con un arma blanca por su pareja en el barrio El Recreo, zona del Plan Tres Mil, en la ciudad de Santa Cruz. El hecho ocurrió luego de una discusión por dinero destinado al pago del alquiler del domicilio donde ambos vivían.

La víctima, contó a Red Uno que todo comenzó cuando decidió terminar la relación y retirar sus pertenencias del lugar. “Mi señora se molestó porque le dije que no quería seguir con ella, solo quería sacar mis cosas. Le dije que no iba a pagar el alquiler y que, si tenía otra pareja, que pague la otra persona. Ahí se ofendió y me atacó”, relató.

Según el afectado, el ataque fue repentino. “No sé qué tenía en la mano, no fue un machete, fue un estilete porque el corte fue muy fino. Cuando vi mi brazo, me puse mal. Me cerraron la puerta y me dejaron afuera. Como pude, llegué a una farmacia cercana”, explicó.

El hombre fue atendido de emergencia y recibió 20 puntos de sutura en el brazo derecho. Los médicos le indicaron que requerirá una cirugía debido a la profundidad de las heridas, lo que le impide actualmente trabajar.

“Me pidió Bs 400 por el alquiler, pero le dije que no le iba a dar ni un peso. Me estaba retirando cuando me atacó. Al principio no sentí nada, pero luego la sangre empezó a chorrear y el brazo me punzaba”, añadió.

El afectado denunció el hecho ante la Policía, sin embargo, asegura que no ha recibido respuesta. “Ya hay una denuncia y van tres días que no hacen nada. Ella sigue prófuga y yo tengo que cubrir los gastos médicos”, reclamó.

