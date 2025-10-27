Paul Ricardo Nina Flores, estudiante de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), fue asesinado dentro del campus durante los festejos de la semana facultativa.

Este lunes, la justicia determinó detención preventiva por seis meses en la cárcel de El Abra para el acusado del crimen, tras la audiencia de medidas cautelares realizada esta mañana. La medida busca garantizar el proceso y evitar la fuga del presunto autor de la agresión que terminó con la vida del joven.

Paul Ricardo, de 25 años, estaba a punto de concluir su carrera universitaria este año y era también músico. Sus familiares y amigos lo recuerdan como un joven alegre, tranquilo y trabajador, cuyo sueño de graduarse quedó truncado de manera brutal.

En medio del dolor, la madre de la víctima expresó su indignación y exigió justicia: “Mi hijo estaba por terminar su carrera. Lo mataron de la forma más cruel, dentro de la universidad. Pedimos justicia y que pague quien tenga que pagar. Que su muerte no quede impune”.

La familia de Paul Ricardo se mantiene vigilante del proceso judicial y espera que el avance de la investigación garantice sanciones ejemplares.

