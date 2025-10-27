El acribillado en San Ramón sufrió un atentado hace seis meses

Según el coronel Astilla, continúan las diligencias investigativas en coordinación con las unidades del Beni, con el objetivo de esclarecer tanto el asesinato ocurrido en San Ramón como el atentado en el Cambódromo.
27/10/2025 13:52
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz colabora activamente con las investigaciones del asesinato de Jonathan López, ocurrido en el municipio de San Ramón, Beni.
El coronel Astilla detalló que, tras este hecho, se logró la aprehensión de una persona, actualmente detenida en el penal de Palmasola, considerada uno de los autores del atentado. Sin embargo, dos individuos de nacionalidad brasileña, implicados también en el hecho, se encuentran prófugos y habrían cruzado la frontera hacia Brasil.
Las autoridades policiales continúan realizando diligencias investigativas en coordinación con las unidades del Beni, con el objetivo de esclarecer tanto el asesinato en San Ramón como el atentado del Cambódromo.
