El acribillado en San Ramón sufrió un atentado hace seis meses

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz colabora activamente con las investigaciones del asesinato de Jonathan López, ocurrido en el municipio de San Ramón, Beni.

Según informó el coronel Gustavo Astilla, director de la Felcc en Santa Cruz, el hecho mantiene vínculos con un atentado registrado el pasado 2 de abril en la zona del Cambódromo, donde López fue herido de bala mientras se encontraba en su motorizado.

El coronel Astilla detalló que, tras este hecho, se logró la aprehensión de una persona, actualmente detenida en el penal de Palmasola, considerada uno de los autores del atentado. Sin embargo, dos individuos de nacionalidad brasileña, implicados también en el hecho, se encuentran prófugos y habrían cruzado la frontera hacia Brasil.

“Los que escaparon son dos autores materiales del hecho. Hemos sido analizando posiblemente alguna relación con el tema del narcotráfico”, explicó Astilla, quien no descartó que este ilícito tenga vínculos con actividades delictivas de mayor envergadura.

Las autoridades policiales continúan realizando diligencias investigativas en coordinación con las unidades del Beni, con el objetivo de esclarecer tanto el asesinato en San Ramón como el atentado del Cambódromo.

Mira la programación en Red Uno Play