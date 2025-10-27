TEMAS DE HOY:
Detención Preventiva Tragedia en Morochata FELCC SANTA CRUZ

21ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

El acribillado en San Ramón sufrió un atentado hace seis meses

Según el coronel Astilla, continúan las diligencias investigativas en coordinación con las unidades del Beni, con el objetivo de esclarecer tanto el asesinato ocurrido en San Ramón como el atentado en el Cambódromo.

Red Uno de Bolivia

27/10/2025 13:52

el coronel Gustavo Astilla, director de la Felcc en Santa Cruz. FOTO: Captura de pantalla.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz colabora activamente con las investigaciones del asesinato de Jonathan López, ocurrido en el municipio de San Ramón, Beni.

Según informó el coronel Gustavo Astilla, director de la Felcc en Santa Cruz, el hecho mantiene vínculos con un atentado registrado el pasado 2 de abril en la zona del Cambódromo, donde López fue herido de bala mientras se encontraba en su motorizado.

El coronel Astilla detalló que, tras este hecho, se logró la aprehensión de una persona, actualmente detenida en el penal de Palmasola, considerada uno de los autores del atentado. Sin embargo, dos individuos de nacionalidad brasileña, implicados también en el hecho, se encuentran prófugos y habrían cruzado la frontera hacia Brasil.

“Los que escaparon son dos autores materiales del hecho. Hemos sido analizando posiblemente alguna relación con el tema del narcotráfico”, explicó Astilla, quien no descartó que este ilícito tenga vínculos con actividades delictivas de mayor envergadura.

Las autoridades policiales continúan realizando diligencias investigativas en coordinación con las unidades del Beni, con el objetivo de esclarecer tanto el asesinato en San Ramón como el atentado del Cambódromo.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD