[Imágenes sensibles] Niña es atropellada por conductora bajo presunto efecto del alcohol en Santa Cruz

Una niña resultó gravemente herida ayer, domingo, tras ser atropellada por una pareja que, según testigos, conducía bajo presunta influencia del alcohol. El hecho ocurrió en la avenida Centenario, entre el tercer y cuarto anillo, en la calle 7.

Cámaras de seguridad del sector registraron el momento del accidente. La menor, tras un descuido de su familiar, ingresó a la vía y fue impactada por un vehículo rojo mientras vecinos intentaban alertar a la conductora. En los registros se observa cómo la pequeña queda tendida en el pavimento tras ser embestida, y posteriormente es auxiliada por transeúntes.

La niña sufrió múltiples golpes y fue trasladada de urgencia a una clínica local, donde permanece hospitalizada. Por su parte, la presunta conductora se dio a la fuga inmediatamente después del atropello, mientras que su acompañante, también en aparente estado de ebriedad, abandonó el lugar caminando.

Familiares de la menor exigen la pronta captura y sanción de los responsables. Las investigaciones continúan y se espera que las imágenes de seguridad sean utilizadas como evidencia para esclarecer el hecho.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play