¿Hasta cuándo se quedará el surcito con lluvias en Santa Cruz? Aquí te mostramos el reporte semanal

La semana en Santa Cruz comienza con la influencia de un sur leve que traerá lluvias moderadas hasta el martes 28 de octubre en gran parte del departamento, según el reporte agrometeorológico N.º 226 elaborado por Luis Alberto Alpire, conocido como el Señor del Clima.

Este fenómeno mantendrá el ambiente templado y húmedo hasta el viernes 31, especialmente durante las mañanas, cuando las temperaturas serán más frescas. Sin embargo, el panorama cambiará hacia el fin de semana, cuando se consolidarán las corrientes del norte, generando un notable ascenso de las temperaturas máximas.

Temperaturas en ascenso

De acuerdo con el informe, las temperaturas máximas alcanzarán entre 32 y 36 grados en diferentes regiones del departamento:

Andrés Ibáñez y Norte Integrado: máxima de 32 °C y mínima de 16 °C. Se prevén vientos del norte con ráfagas superiores a 60 km/h el sábado.

Valles cruceños: máxima de 28 °C y mínima de 8 °C, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Cordillera: máxima de 35 °C y mínima de 11 °C, especialmente cálido en Cabezas y Charagua.

Chiquitania: máxima de 36 °C y mínima de 15 °C, con ráfagas que superarán los 60 km/h el sábado, sobre todo en Chiquitos y Ñuflo de Chávez.

De los cielos nublados al sol radiante

Hasta el martes, predominarán cielos nublados a parcialmente cubiertos, acompañados de lluvias moderadas. Pero a partir del jueves, el ingreso de corrientes cálidas del norte disipará la nubosidad, dando paso a días más soleados y calurosos.

¿Seguirá lloviendo en Santa Cruz?

Las lluvias persistirán hasta mediados de semana, principalmente en zonas del Norte Integrado y los Valles cruceños. Luego, el clima tenderá a estabilizarse, con ambientes más secos y calurosos durante el fin de semana.

En resumen, el ‘surcito’ se despide paulatinamente para dar paso a un fin de semana de altas temperaturas, ideal para actividades al aire libre, pero con precaución por los vientos intensos del norte que podrían afectar la visibilidad y provocar incendios forestales en zonas secas, indicó el Señor del Clima, en su reporte semanal.

Mira la programación en Red Uno Play