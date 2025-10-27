Tragedia en Morochata: Embarrancamiento de bus deja una persona fallecida y ocho heridos

Hoy por la mañana, un bus que se dirigía desde Yayaní hacia Morochata (Cochabamba) sufrió un embarrancamiento, dejando un saldo fatal de una persona fallecida y ocho heridos, cuatro de ellos menores de edad.

El accidente ocurrió aparentemente por fallas mecánicas en la movilidad, que habrían provocado la pérdida de control del vehículo antes de caer al barranco.

Desde la Clínica Santa Rita del municipio de Quillacollo, se confirmó que los ocho heridos fueron trasladados para recibir atención médica. Entre ellos, una menor de 11 años presenta un traumatismo encéfalo craneano grave y será intervenida quirúrgicamente, mientras que los demás pacientes se encuentran en estado estable y bajo observación. La víctima fallecida, también de sexo femenino, permanece en la morgue del centro médico.

Testigos y autoridades locales se encuentran a la espera de un informe oficial de tránsito para determinar con certeza las causas del accidente.

El hecho ha generado conmoción en la zona, mientras que familiares de los heridos llegan hasta la clínica.

