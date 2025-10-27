“Estaba a punto de graduarse en agronomía”, dijo en medio de mucho dolor la madre de Paul

Cochabamba vive una profunda consternación por la trágica muerte de Paul Ricardo Nina Flores, estudiante de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). El joven, de 25 años, fue asesinado dentro del campus universitario durante los festejos de la semana facultativa.

Paul Ricardo estaba a punto de concluir su carrera universitaria este año. Soñaba con convertirse en ingeniero agrónomo y abrir su propio emprendimiento. Además, era músico, tocaba en grupos los fines de semana y era conocido por su alegría, responsabilidad y espíritu solidario.

En medio del dolor, su madre rompió el silencio durante el velorio y exigió justicia: “Mi hijo estaba por terminar su carrera. Había luchado tanto, había sacrificado tanto. No merecía morir así. Me lo arrebataron de la forma más cruel. Mi hijo murió dentro de la universidad y eso no puede quedar impune. Pido justicia y que caiga quien tenga que caer”.

“Estaba a punto de graduarse de la UMSS”, dijo en medio de mucho dolor la madre de Paul. Foto: Fernando Aguilar

El hermano de Paul Ricardo también recordó lo cerca que estaba de cumplir sus metas: “Él ya estaba en su último año, hablaba con tanta emoción de su tesis y de todo lo que iba a hacer después. Era un joven alegre, trabajador, lleno de sueños. Y ahora todo eso se terminó por culpa de la irresponsabilidad y el descuido de quienes debían cuidar la seguridad dentro de la universidad”.

La Policía informó que una persona fue aprehendida por el crimen, mientras los familiares exigen una investigación transparente. “Mi hijo estaba tan cerca de lograr su sueño. Solo quiero justicia. Que su muerte no quede en el olvido”, concluyó la madre, sosteniendo una fotografía del joven que no llegó a recibir su título.

Mira la programación en Red Uno Play