¡Usaron una picota! Delincuentes armados robaron y golpearon a una familia en Cochabamba

Vecinos de la OTB Paraíso en Cochabamba, viven momentos de zozobra ante la constante inseguridad que afecta a su comunidad. La alerta máxima se produjo el pasado viernes, alrededor de las 20:30, cuando seis a siete sujetos ingresaron a la fuerza a un domicilio, maniataron a los propietarios, los golpearon y los amenazaron con armas de fuego.

Según los afectados, los delincuentes utilizaron una sierra para forzar la puerta, desordenaron toda la casa y se llevaron dinero en efectivo, joyas, laptops, televisores y otros objetos de valor. "Se llevaron aproximadamente 50.000 bolivianos, además de las joyas de mi madre, laptops y celulares. No pudimos hacer nada, nos amenazaban con pistolas y frazadas en la boca", relató uno de los propietarios.

El hecho dejó a la familia y a los vecinos atemorizados, sobre todo luego de que uno de los trabajadores de la casa resultara herido en la cabeza con una picota, aunque afortunadamente sobrevivió.

El presidente de la OTB Villa Paraíso manifestó su preocupación por la creciente ola delictiva en la zona. "Tenemos un módulo policial cercano, pero no cubre nuestra área. Los patrullajes son insuficientes. Hemos registrado numerosos robos y asaltos recientes, y las denuncias formales no avanzan", indicó.

Entre los casos reportados, destacan asaltos con arma blanca y de fuego, hurtos en parques y robos de candados. Los vecinos aseguran que en el último asalto los delincuentes podrían ser extranjeros, presuntamente de nacionalidad peruana, aunque este dato aún no ha sido confirmado por las autoridades.

Los vecinos exigen a la policía y a las autoridades municipales reforzar la seguridad y dar con los responsables de estos violentos hechos, que han generado miedo e indignación entre los habitantes de la OTB Paraíso.

